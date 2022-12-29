TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor’un eski kaptanı Hayrettin Yerlikaya’yı teknik direktörlük görevine getirdi.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor’un eski kaptanı Hayrettin Yerlikaya’yı teknik direktörlük görevine getirdi.

Sivas Belediyespor Kulübü teknik direktörlük görevi için eski Sivassporlu başarılı futbolcu, Hayrettin Yerlikaya ve ekibiyle ile anlaşma sağlandı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine; Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Fatih Arıkan, As Başkan Ferhat Ünsal ile teknik direktör Hayrettin Yerlikaya katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Genç, "Yeni hocamızın taraftarlarımızın da desteğiyle başarılı olacağına inancımız tamdır. Camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun" dedi.