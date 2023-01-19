Sivas’ta düzenlenen “Kulüpler arası hentbol genç kadınlar ve küçük kızlar il birinciliği” müsabakalarında Sivas Belediyespor kulübü genç kadınlar ve küçük kızlarda şampiyon oldu.

Sivas’ta düzenlenen “Kulüpler arası hentbol genç kadınlar ve küçük kızlar il birinciliği” müsabakalarında Sivas Belediyespor kulübü genç kadınlar ve küçük kızlarda şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Kulüpler arası hentbol genç kadınlar ve küçük kızlar il birinciliği” maçları sona erdi.

Mecnun Otyakmaz ve Taha Akgül Spor Salonlarında oynanan heyecan dolu maçlarda takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kıyasıya rekabete sahne olan maçlar sonunda genç kadınlar ve küçük kızlarda Sivas Belediyespor Kulübü şampiyon oldu. Genç kadınlarda Gençlikspor ikinci, Sivas Okçuluk Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Sivas Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Sivas Gençlikspor da üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren küçük kızlar takımlarına kupa ve madalyalarını Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir takdim etti.