TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor’da teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor’da teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi Sivas Belediyespor’da sağlık kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekipte teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları sağlık kontrolünden geçti. Medicana Sivas Hastanesi’nde çok yönlü teste tabi tutulan oyuncularda herhangi bir soruna rastlanmadı.