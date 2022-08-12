TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor’da teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor’da teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi Sivas Belediyespor’da sağlık kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekipte teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları sağlık kontrolünden geçti. Medicana Sivas Hastanesi’nde çok yönlü teste tabi tutulan oyuncularda herhangi bir soruna rastlanmadı.