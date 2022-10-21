TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, pas ve şut çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Esenler Erokspor arasında 23 Ekim Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.