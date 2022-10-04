TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında yarın lider Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bugün gerçekleştirdiği idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında yarın lider Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bugün gerçekleştirdiği idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Teknik Direktör İbrahim Cezayir yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan Sivas temsilcisi, antrenmanın son bölümünde ise Çorum maçının taktiğini çalıştı.

Sivas Belediyespor idmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.