Sivas Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi bir önceki yıla oranla yüzde 173 artış göstererek 2 milyar 450 milyon lira olarak onaylandı

Sivas Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi bir önceki yıla oranla yüzde 173 artış göstererek 2 milyar 450 milyon lira olarak onaylandı

Sivas Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 5. birleşimi, Belediye Başkanvekili Turan Topgül Başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Plan Bütçe Komisyonu tarafından yürütülen 2023 yılı bütçe taslağı çalışmaları masaya yatırıldı. 2022 yılında 900 milyon lira olan belediye bütçesi, 2023 bütçe taslağında 1 milyar 550 milyon liralık rekor bir artışla toplam 2 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi. Oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda belediyenin gelirlerinde de aynı oranda artış yaşanması ön görülüyor.

Belediye Başkanvekili Turan Topgül, “Plan bütçe komisyonumuzun yapmış olduğu bütçe çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Mecliste kabul edilen 2023 yılı bütçesi şehrimize, belediyemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

“4 yıl içerisinde maddi kaynak sıkıntısı yaşamadı”

AK Parti Grup Başkanı Nihat Bulut ise Sivas Belediyesinin geçen 4 yıl içerisinde maddi kaynak sıkıntısı yaşamapdığını belirterek, “Bütçenin gerçekleşmesi ve ortaya konulan bütçe elle ve gözle tutulur bir çalışma olmuş. Bütçede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni dönemin belediyemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mecliste söz alan Büyük Birlik Partisi Grup Başkanı Fehmi Taştan da “Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.