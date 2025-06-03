Sivas Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla bu yılki kurban pazarını Kovalı Mevkii’nde kurarken, pazar alanına ücretsiz otobüs seferleri de başlatıldı.

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara hijyenik, güvenli ve düzenli bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla bu yılki kurban pazarını Kovalı Mevkii’nde hizmete açtı. Canlı hayvan ve ot borsası olarak inşa edilen ancak uzun süredir atıl durumda kalan tesisler, belediyenin gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçirildi. Modern pazar alanında açık otopark, lokanta, tuvalet, lavabo ve mescit gibi sosyal donatılar vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanılan pazar alanında kurbanlık satışları ise 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla başladı. Ayrıca Sivas Belediyesi, vatandaşların pazara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla şehir merkezinden ücretsiz otobüs seferlerini de devreye aldı.

Bayram öncesinde pazar alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, hem hayvan yetiştiricileri hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarlıklara aracılık ederek alıcı ve satıcı arasında orta yolu bulan Başkan Uzun, vatandaşların halini hatırını sorarken, istek ve önerilerini dinledi. Yeni kurban pazarında her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, sunulan ortam için Başkan Uzun ve belediye ekiplerine teşekkür etti.