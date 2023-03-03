Sivas Belediyesi kente gelen depremzedeler için örnek bir davranışa imza attı.

Sivas Belediyesi kente gelen depremzedeler için örnek bir davranışa imza attı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. Asrın felaketinin ardından depremzedeler çeşitli illere gönderilerek yurtlara ve evlere yerleştirildi. Sivas’a nakledilen ve özellikle evlerde kalan depremzedeler için Sivas Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. Belediye meclisi tarafından alınan karar ile birlikte depremzedeler sosyal yardımlardan faydalanabilecek, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek ve afet bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik gerekli destek ve çalışmalar yapılacak.

“O bölgeyi normale döndürmek adına görevimizi sürdürüyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Malatya’yı normale döndürmek adına görevlerini sürdürdüklerini söyleyerek, “Deprem demek olayın boyutunu küçültüyor. Küçük kıyameti yaşadık. Rabbim inşallah bir daha devlet olarak millet olarak bizi bu acılarla sınav etmez. Depremin olduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletimiz tüm desteğiyle sivil toplum örgütüyle birlikte bölgeye intikal etmiştir. Bizde Sivas olarak AFAD başkanlığının yönlendirmesiyle öncelikle ekiplerimizi Maraş’a sevk ettik. Sivas olarak Sayın Valimizle ve diğer yetkililerle birlikte Doğanşehir iline hareket ettik. O bölgeyi normale döndürmek adına görevimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Yaklaşık 25 bin civarında depremzede kardeşimize Sivas olarak ev sahipliği yapıyoruz”

Sivas’ın yaklaşık 25 bin depremzedeye ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Bilgin, “Bugün itibariyle sayılar değişmekle birlikte yurtlarımız da 10 bin kişi kamu misafirhanelerinde yaklaşık 2 bin kişi Sivas Belediyesi Sıcak Çermikteki otelimiz dahil olmak üzere 12 bin kişi kamu misafirhanelerinde ve kamu yurtlarında yaklaşık 14 bin kişide mahallelerimizde hemşerilerimizin hem akrabalık ilişkilerinden dolayı açtıkları evlerinde hem de bir çoğu ki bu noktada ben özellikle yurtdışında yaşayan hemşerilerimiz başta olmak üzere evlerini açan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 25 bin civarında depremzede kardeşimize Sivas olarak ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.

Yardım teklifi oy birliği ile kabul edildi

Alınan kararın oy birliği ile kabul edildiğine değinen Başkan Bilgin, “Bu bölgede özellikle evlerde yaşayan hemşerilerimizin toplu taşımadan belediyemiz desteğiyle ücretsiz şekilde faydalanabilmeleri ve deprem bölgesine belediye bütçesinden yapmamız gereken 593 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak belediye olarak yapmamız gereken alt yapı üstü yapı belediye hizmetinin sağlanması noktasında başkanlık makamına meclisimizden yetki istiyoruz. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir” şeklinde konuştu.