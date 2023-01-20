Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas bugün 14 dereceyle son asrın en sıcak 20 Ocak tarihini yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas bugün 14 dereceyle son asrın en sıcak 20 Ocak tarihini yaşadı.

Son yıllarda artan küresel ısınma ve beraberinde yaşanan kuraklık her geçen gün etkisini biraz daha hissettiriyor. Kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen halen kar yağmaması, baharın habercisi çiçeklerin açması, ayıların kış uykusuna yatmaması şaşkınlıklara neden oluyor.

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan, kış aylarında Sibirya’yı aratmayan Sivas’ta yaşanan mevsimsel kaymadan etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1930 yılından günümüze kadar tuttuğu kayıklara göre Sivas’ta 20 Ocak tarihlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı 1974 yılında sıfırın altında 24 derece oldu. Tüm yılların genel ortalaması alındığında 20 Ocak tarihlerinde ölçülen ortalama en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,5 derece olurken ortalama en yüksek sıcaklık ise 0,3 derece oldu.

Sivas’ta son 93 yılda 20 Ocak tarihlerinde ölçüler en yüksek hava sıcaklığı 9.6 derece olurken Sivas’ta bugün termometreler 14 dereceyi gösterdi. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından tespit edilen bu sıcaklık son 93 yılın rekoru oldu.

Tişörtle çıkıp dondurma yediler

Sivaslılar bu mevsimde hiç bu kadar sıcak bir havayla karşılaşmadıklarını belirterek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getirdiler. Montların çıkartıldığı Sivas’ta birçok kişinin tişörtlerle dışarı çıktığı görüldü. Bu tarihte Sibirya soğuklarının yaşanması gereken Sivas’ta tarihi kent meydanında tişörtlerle oturup dondurma yiyen gençler dikkat çekti.