UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö’ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö’ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Sivas 4 Eylül Stadı, Sivasspor ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off ikinci ayağında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.