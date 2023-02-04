Sivas 4 Eylül Stadyumu, zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan olan karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor.

Sivas 4 Eylül Stadyumu, zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan olan karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor.

29 Aralık 2022’de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından bakıma alınan Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanıyor.

Stat zeminindeki çimlerde görülen hastalık nedeniyle yaşanan bozulma sonrasında Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey Belediye maçını Kayseri’de, Süper Lig’deki Adana Demirspor maçını ise Malatya’da oynamıştı. Sivasspor Kulübü, zemindeki sorunu gidermek için yaptığı çalışmaların ardından TFF yetkilileri, Beşiktaş maçının 4 Eylül Stadı’nda oynanmasına karar vermişti.

Galatasaray maçında kötü bir zemine sahip olan ve fotoğrafları tarihe geçen karşılaşmanın ardından Beşiktaş maçının iyi bir zeminde oynanması da taraftarları memnun etti.