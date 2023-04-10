Ramazan ayında Kocaeli’de vatandaşlarla buluşan Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, "Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş durumda. Anne baba olarak çocuğun her isteğini yerine getirerek, onu iyi okullara göndererek vazifenizi yaptığınızı düşünürseniz ileriki yıllarda bunun sıkıntısını yaşarsınız" dedi.

Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, Ramazan ayında Başiskele’de vatandaşlar ile buluştu. Karşıyaka Kültür Merkezi’nde başlayan programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Sıtkı Aslanhan, "Ramazan, Aile ve Çocuk" konulu söyleşi programıyla anne, babalara ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gelecek nesilden ve gençlerden umutlu olduğunu vurgulayan Sıtkı Aslanhan, aile içinde anne ve babaların kendileri ve çocuklarıyla nasıl iletişim kurması gerektiğine ve yaşanan problemlerin nasıl kolayca çözüleceğine yönelik yapılması gerekenleri anlattı. Ailelerin yanlış tavır ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluk yaşandığını, bu olumsuzlukların yaşanmaması için hep birlikte daha duyarlı davranmak gerektiğine vurgu yapan Aslanhan, ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocuklarla sağlıklı iletişim kuramadıklarını ifade etti.

"Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş"

Çocuklara erken yaşlarda sorumluluk verilmesi gerektiğini söyleyen Aslanhan, "Sorumluluk bilinciyle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyor. Erken yaşlarda odasını, yatağını ve oyuncaklarını toplamasını gerektiğini, evin kurallarına uyması gerektiğini çocuğumuza mutlaka öğretelim. Anne ve babalar olarak aslında iyilik yapalım derken, evlatlarımıza en büyük kötülüğü yine biz yapıyoruz. Çocuklarımızla sağlıklı ve güzel iletişim kurmalıyız, onları çok iyi dinlememiz gerekiyor. Evlatlarımıza sevgiyle yaklaşalım. Onlara sevgimizi belli edelim ki bizden bulamadıkları sevgi ve ilgiyi dışarıda aramasınlar. Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş durumda. Anne baba olarak çocuğun her isteğini yerine getirerek, onu iyi okullara göndererek vazifenizi yaptığınızı düşünürseniz ileriki yıllarda bunun sıkıntısını yaşarsınız" dedi.

Program sonunda Sıtkı Aslanhan’a çiçek takdim edildi.