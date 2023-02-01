Elazığ’da uzun bir aradan sonra tekrar yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Gecenin bir yarısı ellerine aldıkları poşetlerle karda kayan çocukların kar yağışı ile ilgili sözleri tebessüm ettirdi.

Elazığ’da uzun bir aradan sonra tekrar yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Gecenin bir yarısı ellerine aldıkları poşetlerle karda kayan çocukların kar yağışı ile ilgili sözleri tebessüm ettirdi.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Elazığ kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Uzun süre sonra ilk defa kar yağışına tanıklık eden çocuklar ise eldivenlerini takıp sokağa koştu. Çocuklar ellerine aldıkları kızak ve poşetlerle karda kaymanın tadını çıkararak kartopu oynadı. Çocuklar "Bu sene kış geç geldi ama çok güzel geldi’’ demesi ise tebessüm ettirdi.