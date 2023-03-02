Ankara’da site içerisinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangın vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara’da site içerisinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangın vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Olay, Mamak ilçesi Anayurt Caddesi Karadeniz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisinde bulunan bir apartmanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada kimsenin ikamet etmemesi muhtemel can kaybı ya da yaralama durumlarının önüne geçerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.