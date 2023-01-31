Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu. Kanuni düzenlemeler sonrasında yönetmelik ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu. Kanuni düzenlemeler sonrasında yönetmelik ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek" dedi.

Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu. Kanuni düzenlemeler sonrasında yönetmelik ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Apartman, site ve tesislerde aidatlar işletme projesi çerçevesinde arsa payı ve bağımsız bölüm sayısına göre belirlenmelidir. Bazı sitelerdeki yüksek aidatlar gerek kiracılar gerekse de malikler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. İnşaat firmaları yönetimleri maliklere devretmekten kaçınıyor ve yönetimleri kendileri devam ettirmeye çalışıyor. Hatta henüz satılmayan daire veya işyerlerinin de maliyetleri oturanlara bile yansıtılabiliyor. 16 Ocak tarihinde isim değişikliği ile kurulan Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile site, toplu yapı ve ticaret merkezlerinin ve bu alanlarda görev alan yöneticilerin hukuki, mali ve teknik mevzuat açısından standartlaştırılmasını sağlaması hedefleniyor. Bu konuda kamunun düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici konumunun geliştirilmesi önemli” diye konuştu.

"Yönetim işi profesyonellik gerektirir"

Site ve tesislerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Özelmacıklı, “Yöneticilerin binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm süreci ticari olarak kaygısız ama denk bütçe kaygılı bir yönetim modeli ile işletmeleri önemli. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilenmesi gerekiyor” dedi.

"Tesis yöneticiliği mesleki yeterlik kapsamında"

Özelmacıklı, “Tesis Yöneticilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla 18UY0354-6 kodu ile hazırlanmış olan Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi bulunuyor. Altın Mesleki Yeterlilik olarak bu belgeyi vermeye hak kazanan ilk yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuyuz” dedi.

"Her aidat zammı fahiştir denemez"

Özellikle son bir yılda artan maliyetlerin aidat artışlarını etkilediğini ifade eden Özelmacıklı, “Toplu yapılarda ana gider kalemlerine baktığımızda, giderlerin yüzde 63’ü işçilik, yüzde 17’si enerji ve yaklaşık yüzde 20’si bakım - onarım giderlerinden oluşmaktadır. Sıra ile son bir yılda bu kalemlerdeki gider artışlarına baktığımızda ise, işçilikte giderler yüzde 100, enerjide yüzde 60 ve bakım - onarımda ortalama yüzde 65 bir artış var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde yaklaşık yüzde 86 oranında zaten minimum bir artış yapılması gerekiyor. 2022 Temmuz’da yapılmayan ek bütçeler başta olmak üzere, avans hesaplarından ve tazminat bütçelerinden harcanan paraların tekrar toplanması önemli olacak” dedi.