Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Emre Kahya (19) yönetimindeki 16 R 0688 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpıp savrulan otomobil, sitenin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sürücü ve yanındaki arkadaşı Nurettin Sobot (19) yaralandı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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