Oltu Sitare Dağı’nın zirvesinden Oltu’nun muhteşem manzarası görenleri büyülüyor.

Oltu’nun güneyinde bulunan bin 500 rakımlı Sitare Dağı’nın zirvesine çıkınca Oltu’nun hemen hemen her yerini çok rahatlıkla görmek mümkün. Sitare Dağı’nın zirvesinden bakınca Oltu’yu drone görüntüsü gibi görülebiliniyor. Muhteşem manzara nefes keserken, bazı Oltulular Sitare Dağı’nın tepesine yürüyerek çıkıp Oltu manzarasını keyifle izliyorlar.

Oltulu vatandaş Salih Macit, “Şu an Sitare Dağı’nın zirvesindeyim. Bu sene yağmurların her gün yağmasından dolayı her taraf yemyeşil. Oltu daha güzel oldu. Bende Sitare Dağı’nın zirvesine tırmanıp arada bu güzel manzaranın keyfini çıkarıyorum. Manzara müthiş her kesin bu eşsiz manzarayı görmesini isterim.” dedi.