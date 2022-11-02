Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde birinci derecede sit alanı olan bölgede dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde birinci derecede sit alanı olan bölgede dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Yardere Mahallesi Kale mevkiinde birinci derece sit alanında 1 Kasım akşam saat 20.00 sıralarında Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu; H.K.(54/E), H.B. (39/E), M.B. (43/E) isimli şahısların kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan aletlere ve tüfeğe jandarma tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikata başlandı.