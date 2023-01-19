Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Bölgeye yapılan operasyon sonucu kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 7 adet tarihi eser olabileceği düşünülen taş eser, 2 adet manivela, 2 adet pirinç çubuk, 3 adet bakır çubuk, 1 adet pusula, 1 adet gümüş yüzük, 1 adet maden parlatıcı cila, 1 adet dökme kurşun, 4 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

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