Aydın’ın Nazilli ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan üç şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Kardeşköy Mahallesi’nde bulunan sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.Y.T., A.A., A.C. isimli şüpheli şahıslar kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet yer altı görüntüleme cihazı (Yaklaşık 230 bin TL değerinde), 2 adet dedektör (Yaklaşık 60 bin TL değerinde), 3 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.