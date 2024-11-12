İstanbul’un Şişli Belediyesi tarafından, Samsun’un Atakum Belediyesi’ne ’yer üstü çöp konteyneri’ desteği sağlandı.

Şişli Belediyesi, Atakum’un çevre temizliğine katkı sağlamak için çok sayıda yer üstü çöp konteynerini, ilçeye gönderdi. Belediyenin Alanlı Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Şantiyesi’ne ulaşan çöp konteynerleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Başkan Türkel: “Önemli kazanımlar sağlayacak”

Başkan Serhat Türkel, çevre konusunda duyarlılığından dolayı Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a teşekkür ederek, “İstanbul’un güzide ilçelerinden Şişli’den Atakum’a verilen destekten ve Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan’ın çevre konusunda gösterdiği hassasiyetten, Atakum Belediyesi olarak son derece mutlu olduk. Belediyeler arası dayanışmaya ve iş birliğine, örnek olması açısından çok anlamlı. İki belediye arasındaki dayanışmanın ve güç birliğinin tüm Türkiye’ye önemli kazanımlar sağlayacağına, ülkemizdeki tüm belediyelere örnek olarak, güzel gelişmeler başlatacağına inanıyorum” dedi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Köse ise çöp konteyneri desteğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’a ve ekibine yer üstü çöp konteyner desteklerinden dolayı Başkanımız Serhat Türkel adına çok teşekkür ederiz. Bu dayanışma ve çalışma azmiyle daha nezih, temiz ve yaşanabilir Atakum için Başkanımız Serhat Türkel liderliğinde çalışmalarımız tam hız devam etmektedir” diye konuştu.