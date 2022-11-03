Şişli’de bir kadının kaçırıldığı kanlı tuzaktan aranan 2 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan Orhan K. ile Sinan K.’nın öldürülen Muhammet Tek’in aracını takip eden isimler olduğu belirlendi. Terör örgütü DEAŞ’in finansörü olduğu iddiasıyla arandığı ortaya çıkan katil zanlısı Emrullah K., Muhammet Tek’i öldürmüştü. Olayda gözaltı sayısı 6 oldu.

Şişli’de bir kadının kaçırıldığı kanlı tuzaktan aranan 2 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan Orhan K. ile Sinan K.’nın öldürülen Muhammet Tek’in aracını takip eden isimler olduğu belirlendi. Terör örgütü DEAŞ’in finansörü olduğu iddiasıyla arandığı ortaya çıkan katil zanlısı Emrullah K., Muhammet Tek’i öldürmüştü. Olayda gözaltı sayısı 6 oldu.

İstanbul’da 3 gün önce işlenen kanlı tuzakla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şişli’de önü kesilen sürücü Muhammet Tek’i öldüren Emrullah K., Tek’le gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen eşi Berivan K.’yı alarak 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Olayda iki araç kullanıldı

Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerden Emrullah K. Mehmet K., Ramazan K. ve Ahmet K.’yı yakaladı. Sultanbeyli’de düzenlenen operasyonda Berivan K.’da sağ kurtarıldı. Yapılan kamera görüntüleri çalışmalarında, şüphelilerin olayda iki araç kullandığı belirlendi. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, ilk araçta Emrullah K. ile iki kişi Şişli’deki yolda bekliyorlardı. Diğer ikinci araç ise maktulün aracını takip eden kişilerdi. İddiaya göre Muhammet Tek’i takip edenler, aracın gelişini Emrullah K.’ya bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emrullah K., aracın önünü keserek durmasını sağladı. Ardından Muhammet Tek’e ateş eden Emrullah K. İki kişiyle birlikte araçta bulunan eşi Berivan K.’yı alarak olay yerinden kaçtı.

Takipçiler yakalandı

Emrullah K. ile birlikte 4 kişinin yakalanmasının ardından çalışmayı derinleştiren cinayet masası, maktulün aracını takip eden diğer araçtaki kişilerin isimlerini de tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardından kayıplara karışan Orhan K. ile Sinan K., dün gece düzenlenen operasyonla yakalandı. Orhan K.’nın 11 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

DEAŞ terör örgütü üyesi çıktılar

Yapılan çalışmalarda Muhammet Tek’in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı, arkadaşı olan katil zanlısı Emrullah K.’nın ise yine DEAŞ terör örgütüne finans sağlamaktan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye gönderilecek.