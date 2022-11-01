Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobilden çıkan şahısların otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği, sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.

Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

Şişli’de hareket halindeki otomobilin önünün kesilerek sürücüsünün öldürülmesi ve yanındaki kadın kaçırılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

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