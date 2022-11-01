Şişli’de hareket halindeki otomobilin önünü kesilerek direksiyonda bulunan asanın öldürülmesi ve yanındaki kadının da kaçırılması olayındaki sır perdesi aralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınırken, kaçırılan kadın ise kurtarıldı. Adamı kaçırdığı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Şişli’de hareket halindeki otomobilin önünü kesilerek direksiyonda bulunan asanın öldürülmesi ve yanındaki kadının da kaçırılması olayındaki sır perdesi aralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınırken, kaçırılan kadın ise kurtarıldı. Adamı kaçırdığı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

Saldırganlar yakalandı, kadın da kurtarıldı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis olayın üzerindeki esrar perdesini kaldırdı. Muhammet Tekin’i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Bu gelişme üzerine sabaha karşı bir dizi baskın yapan ekipler B.K.’yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını daha gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.