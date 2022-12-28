Şişli’de yılbaşı öncesi geniş çerçeveli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, aranması olan 3 şahısla, yoklama kaçağı 1 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şişli’de yılbaşı öncesi geniş çerçeveli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, aranması olan 3 şahısla, yoklama kaçağı 1 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yeni yıla sayılı günler kala, emniyet güçleri kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede, Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik Büro, Motosikletli Polis Timleri ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Okmeydanı Kalekol noktasında bir araya gelen 90 personele uygulama öncesi bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, ekipler kalekoldan çıkarak görev noktalarına yerleşti. Dev uygulamada, ilçenin önemli noktalarında giriş çıkışlar tutuldu ve bin 190 şahıs, 219 araç ve 127 motosikleti tek tek kontrol edildi.

Aranması olan 3 şahısla 1 asker kaçağı yakalandı, 2 silah ele geçirildi

Ekiplerce yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 3 şahısla, asker kaçağı olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı. Araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silahla 43 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, trafik ekiplerince 41 araç sürücüsüne ceza yazılırken, 5 araç da trafikten men edildi. Araç sahiplerine yazılan toplam cezanın 27 bin 365 TL olduğu öğrenildi.

Sokaktan geçen kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Ara sokaklardaki uygulama noktalarında görevli Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın vatandaşları bilgilendirmek için hazır bulundu. Ekiplerce, 400 kadına “KADES” ile ilgili broşür dağıtarak uygulamayı nasıl kullanacaklarını anlattı.

Şişli’de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının artarak devam edeceği öğrenildi.