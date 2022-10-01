Şişli’de 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Şişli’de 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Şişli’de Halit Ziya Türkkan Sokak’ta 6 katlı bir binanın çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri yangının büyümesiyle beraber kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

"Çatıdaki çalışmadan dolayı çıktığını düşünüyoruz"

Yangından etkilenip dışarı çıkan bina sakini Arya Turna, "Çatıda çalışma vardı. Çalışma olduğu için de yangının ondan dolayı çıktığını düşünüyoruz. Biz içerideydik, küçük bir duman çıkıyordu. Küçük bir dumana aşağı indik. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyorduk. Ben açıkçası dumandan etkilendim, zaten sağlık sorunlarım var, nefes almam da problem var. Arabamız da vardı, arabamızın içi de dumandan etkilenmiş. Zaten evimizin içi de ful duman. Ne olacak bilmiyorum" dedi.

"Köpeğimizi alıp koşarak aşağı indik"

Evden köpeğiyle beraber çıkan Hatice Yıldız, "Sabahleyin balkonda oturuyorduk. Karşı binadan ’yangın var’ diye bize bir uyarı geldi. Birden yanma sesleri duyduk. Köpeğimizi alıp koşarak aşağı indik. Sadece canımızı düşündük ve koşarak aşağı indik. Maalesef ondan sonrasını dışarıdan izledik. Çatıda tadilat vardı. Büyük ihtimalle ondan olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.