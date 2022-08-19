Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet grubunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.