İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, kurallara uymayan, belgeleri eksik olan ticari taksicilere yönelik Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik polisleri, denetimde sürücülerin ehliyetlerini, ruhsat ve çalışma belgelerini kontrol etti. Denetlenen taksiciler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Şişli’de sivil trafik polisleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksiciler, denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

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