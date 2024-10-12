İstanbul Şişli’de tartıştığı eşini silahla vurarak ölümüne neden olan cani koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., yanındaki silahla eşini vurarak kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülcan U. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Gülcan U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, polis ise olay yerinde delil incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırılmış, incelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Cani koca adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.