Şişli Mecidiyeköy’de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde 8 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle toplamda 3 bin 488 lira para cezası kesildi.

Şişli Mecidiyeköy’de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde 8 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle toplamda 3 bin 488 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Mecidiyeköy’de ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan taksicilerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Ayhan Çalışır, "Ben emniyet kemeri takıyordum, nasıl, neden durduruldum bilmiyorum. Aracımda kamera var, bakabilirler, itiraz edeceğim. Çocuğumun üstüne yemin ederim ki kemerim takılıydı, işimi de severek yapıyorum. Kurallara da uyan bir insanım" dedi.

Denetimde 8 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle toplamda 3 bin 488 lira cezai işlem uygulandı.