Şişli’de Vali Konağı Caddesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada yoldan geçen 4 kişi ve husumetlilerden 1’i yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup, bir kafede buluştu. Burada aralarında tartışma çıkan iki grup daha sonra dışarı çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahını çeken saldırganlardan biri kafenin önünde husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırgan, yoldan geçen 3 kişiyi ayağından ve bir Rus vatandaşını sırtından vurdu. Husumetlilerden bir kişinin de ayağından yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.