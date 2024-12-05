Şişli Maçka Parkı’nda bir kişi, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Şişli Parkı Taşkışla teleferik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde kanlar içinde hareketsiz bir adam gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın başından vurulduğu ve bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.