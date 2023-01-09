Şişli’de polis ekipleri, yol kenarındaki plakasız motosikletten ve yanındaki şahsın para alışverişi yaptığından şüphelendi. Şahsın üstünü arayan polis bir miktar marihuana ele geçirirken, diğer şahsın motosikletinin depo ile sele alt kısmına gizlenmiş 20 parça marihuana buldu.

Şişli’de polis ekipleri, yol kenarındaki plakasız motosikletten ve yanındaki şahsın para alışverişi yaptığından şüphelendi. Şahsın üstünü arayan polis bir miktar marihuana ele geçirirken, diğer şahsın motosikletinin depo ile sele alt kısmına gizlenmiş 20 parça marihuana buldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 00.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde İncirli Dede Caddesi üzerinde plakasız bir motosikletin yol kenarında durduğu ve sürücü şahsın bir şahısla para alışverişinde bulunduğu fark etti. Bunun üzerine uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen F.A. ve E.G. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında E.G. isimli şahıstan 3,5 gram marihuana maddesi, F.A. isimli şahıstan ise uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

Motosikletin deposundan uyuşturucu fışkırdı

Ayrıca F.A. isimli şahsın motosikletinde yapılan aramalarda ise aracın deposu ile sele alt kısmına gizlenmiş vaziyette, 20 parça halinde ve daralı ağırlığı 84 gram gelen marihuana maddesi bulundu. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan adli işlem yapılan E.G. isimli şahıs, adli makamlarca serbest bırakılmış, F.A. isimli şahıs ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.