Şişli’de motosikletli dövizci kuryesinin taşıdığı 50 bin dolar, silahlı iki kişi tarafından gasp edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli’de motosikletli dövizci kuryesinin taşıdığı 50 bin dolar, silahlı iki kişi tarafından gasp edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadırgalar Caddesi üzerinden dün saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli kurye, cadde üzerinde seyir halindeyken motosikletli iki kişi tarafından önü kesildi. İki şüpheli silahlarını R.K.’ye doğrultarak yanında taşıdığı 50 bin doları gasp etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşınca R.K. de polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Kameralar izlendi, şüphelilerin eşkalleri belirlendi

Olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı yerde, çevrede ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde yapılan detaylı güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Ekipler, motosikletli dövizci kuryesini gasp eden iki şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.