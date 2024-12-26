Şişli Belediyesi, ‘Gezici Kent Lokantası’ ve ‘Gezici Kent Kafe’nin ardından ‘Gezici Kent Market’ projesini hayata geçiriyor. Temel gıdadan temizlik malzemesine kadar çok sayıda ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Şişli Belediyesi, bir kamyonu içinde reyonlar ve alışveriş kasası olacak şekilde markete dönüştürdü. Farklı rotalarda Şişli’yi dolaşacak olan gezici marketin ilk durağı, Feriköy’deki Yay Meydanı olacak. “Uygun fiyat kaliteli hizmet kent market” sloganıyla hizmete girecek olan Gezici Kent Market’in açılışını yarın Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yapacak.

“Bütçe dostu fiyatları ile vatandaşlarımızın tenceresi kaynasın diye açılacak”

Başkan Şahan, gezici marketle ilgili, “Şişli’de her bir vatandaşımız en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşacak. ‘Kent Market’, bütçe dostu fiyatları ile vatandaşlarımızın tenceresi kaynasın diye açılıyor. Hiçbir kar gözetmeksizin en ucuz fiyata en kaliteli ürünü vatandaşlarımızın ayağına götürecek Gezici Kent Marketi hizmete alıyoruz” dedi.

40 ürün satışa çıkacak

Gezici Kent Market’te nohuttan fasulyeye, undan ayçiçek yağına, bulaşık deterjanından bebek bezine kadar ilk etapta 40 ürün satışa çıkacak. Ürünler, en hesaplı zincir marketlerden daha uygun fiyatlı olacak. Şişli Belediyesi’nin Gezici Kent Marketi, hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek ve alışverişlerde sadece kredi kartı geçerli olacak.