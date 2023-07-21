Şişli’de sabaha karşı bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sabaha karşı 04.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle halkı derhal polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ise yangının yaşandığı sokakta güvenlik tedbirleri aldı. Ara sıra bir kişinin kaldığı öğrenilen gecekonduda yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sokaktaki diğer binalara sıçramadan söndürülebildi.

Yangına şahit olan mahalleli Adnan Başbeyaz gördüklerini anlattı, "Yatağımızda uyuyorduk. Sese doğru koştuk. Mahallemiz yanıyordu. Burada yaşayanlar var. Ailemiz var. Sese koştuk. Seferber olduk. Sağ olsunlar, itfaiye gelmiş bize yardımcı oldular. Şu anda yangın kontrol altında. Sağ olsun devletimiz, Şişli Belediyemiz hemen buraya itfaiye gönderdi. Her şey yolunda şu an burada." ifadelerini kullandı.