Şişli’de çocuğunu parka götürürken çıkan çatışmada hayatını kaybeden Okan Karaten’in ölümüne ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 1 sanığı toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şişli’de çocuğunu parka götürürken çıkan çatışmada hayatını kaybeden Okan Karaten’in ölümüne ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 1 sanığı toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Şişli’de, 11 Haziran günü akşam saatlerinde, 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte çocuk parkına götüren 48 yaşındaki Okan Karaten, iki grup arasında çıkan çatışmanın arasında kalmış ve kurşunların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Okan Karaten’in ölümüne ilişkin 5’i tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya maktul Okan Karaten’in eşi Elanur Karaten ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada 4 tutuklu sanık ile 1 tutuksuz sanık hazır bulunurken, 1 tutuklu sanık ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

‘’Ben günahsız birinin yoldan geçerken öldürülmesini kabul edemiyorum’’

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Elanur Karaten, "Ailemi darmaduman ettiler. Ben günahsız birinin yoldan geçerken öldürülmesini kabul edemiyorum. Bunlara bir dava daha açacağım. Mahkemenizi vicdan muhasebenizle baş başa bırakıyorum. Hiçbir şekilde bunların yakasını bırakmayacağım’’ dedi. Son sözleri sorulan sanıklar, öldürme kasıtlarının olmadığını ve pişman olduklarını söyleyerek mahkemeden beraatlarını istediler.

Karar açıklandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Aksak’ı ‘olası kastla öldürme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplamda 38 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca 10 bin lira adli para cezası da verildi. Diğer sanıklardan Osman Turan, İslam Aytekin ve Cem İşişler’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapse mahkum eden heyet, sanık Deniz Sarıhan’ı ‘tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından 7 yıl 3 ay, sanık Berkay Gencer’i de ‘suç delillerini gizlemek veya değiştirmek’ suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar A.A., G.E. ve O.K.’nın tüm suçlardan beraatına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunus Aksak ve Cem İşişler’in tutukluluk halinin devamına hükmederken, sanıklar Deniz Sarıhan, Osman Turan ve İslam Aytekin’i ise aldıkları ceza miktarı ile tutuklulukta geçirdikleri süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşmanın ardından Elanur Karaten, verilen karara tepki gösterdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Okan Karaten’in ölümüne sebep olan tabancayı kullandığı aktarılan tutuklu şüpheli Yunus Aksak’ın, ’olası kastla öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla, 2 kişiye karşı ’silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla, 4 kişiye karşı ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 36 yıldan 60 yıla, 2 kişiye karşı ’mala zarar verme’ suçundan 8 aydan 6 yıla ve ’ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan ise 5 yıldan 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Şüpheli Berkay Gencer’in 4 kişiye karşı ’kasten öldürmeye teşebbüse yardım’ suçundan 18 yıldan 30 yıla, 2 kişiye karşı ’silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla ve ’ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda 26 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, diğer şüpheliler A.A. ve G.E.’nin ise, 6 kişiye karşı ’silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6’şaraya hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, şüpheliler Cem İşişler, Osman Turan, O.K., İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan ise, 2 kişiye karşı ’silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla,4 kişiye karşı ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 36 yıldan 60 yıla ve 2 kişiye karşı da ’mala zarar verme’ suçundan 8 aydan 6 yıla olmak üzere toplam 39 yıl 8 aydan 75’er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilmişti.