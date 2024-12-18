Şişli’de iddiaya göre müteahhit tarafından dolandırılan Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız, 3 sene önce satın aldığı tapulu 4 dairesi kendisinden habersiz bir şekilde kısa dönemler için kiraya verildi. Yurt dışında olduğu sırada kilidi kırılan evlerin gasp edildiğini ve tehdit telefonları aldığını iddia eden Yıldız, konuyu yargıya taşıdığını belirterek sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

İddiaya göre, Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız Şişli Feriköy Mahallesi’nde 3 sene önce yeni yapılmaya başlanan bir binadan 4 daire satın aldı. Dairelerin teslim edilmesi konusunda iddiaya göre, pandemi döneminde yaşanan fiyat farkı bahane edilerek sıkıntı yaşandı. Tapulu dairelerini bir türlü teslim alamayan Yıldız, müteahhide konuyla ilgili davacı olacağını söyledi. Bunun ardından tehdit telefonları kesilmedi. Babasının mezarına giden Yıldız, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından takip edildi. Yanına gelen kişiler, Yıldız’a alacaklarını olduğunu söyleyerek dairelerinden birini istedi. Bu isteği geri çeviren Yıldız, kendisini tehdit ettirdiğini öne sürdüğü müteahhitten davacı oldu. Bu süre içinde Yıldız’ın daireleri kendisi yurtdışındayken ondan habersiz bir şekilde kısa süreliğine kiraya verildi. Bir süre sonra boşaltılan daireler daha sonra yeni kişilere kiralandı. Şahısların kaçak elektrik kullandığını ve sahte belgelerle daireye su bağladıkları iddia eden Yıldız, dava sürecinin devam ettiğini belirterek sorumluların yakalanmasını istedi.

"Bu konuyu yargıya taşıdım"

Evlerinde kimin kaldığının belli olmadığını, sürekli gürültü yapıldığını ve komşuların sürekli şikayetçi olduğunu belirten Yıldız, “Pandemi döneminde Şişli Feriköy Mahallesi’nde yeni yapılmakta olan bir binadan 4 adet daire satın aldım. Kontratım, sözleşmem ve dairenin nasıl teslim alınacağına dair tutanaklarım var. Daireler teslim edilirken gecikmeler de yaşandı bunu firmaya sorduğumda, pandemi dönemini, fiyatların yükselmesini ve kayıplar yaşadığını bu sebeple binayı zamanında bitiremeyeceğini zikretti. Yargıya gideceğimi ve gecikme konusunda davacı olacağımı söylediğimde beni tehdit etti. ’Beni dava edersen seni bu binaya sokturmam, barındırmam seni yaşatmam’ şeklinde tehditler savurdu. Bir takım ne idiğü belirsiz kişiler tarafından aradım. Hatta babamın mezarlığına gittiğim bir gün mezarlık bekçisinin uyarısıyla arabamın yanında tanımadığım kişilerin beklediği söylendi. Bizi şu kişi gönderdi senin dairelerde kira alacakların varmış. ’Bize bu dairelerden birini vereceksin biz bu kişiden alacaklıyız. Biz de sana paranı vereceğiz’ dediler. Daireleri satmak istemediğimi söylediğimde ise bana aba altından sopa gösterdiler. Bu konuyu da yargıya taşıdım ve tehdit ettiren kişinin söz konusu müteahhit olduğunu beyan ettim. Avukatım vasıtasıyla da dairelerimi geri almak ve kiracı yerleştirebilmek amaçlı bütün yargı yollarına başvurdum. Kaymakamlığa yaptığım başvuru bir sonuç vermezken yargı süreci çok uzun sürdü. Bunların da aslında istediği bu. Süreç uzun sürsün ve bu süre zarfında dairelerimin kira gelirlerini alabilsinler. Ailemin rızkının haksız şekilde alınması artık yeter. "

"Dairemin kilitlerini kırıp kiraya veriyorlar"

"Ben yurtdışına sürekli işim gereği çıkıyorum. Her geldiğimde kendi dairelerimin kilitlerini polis eşliğinde çilingir marifetiyle kırarak değiştiriyorum. Fakat şikayetçi olduğum şahıs benim yurtdışına çıktığım zamanları fırsat bilerek kilitleri değiştirip haksız kazanç elde etmek amacıyla dairelerimi kiraya veriyor. Bu yaşananlara bütün bir bina şahit. Hatta bir grubumuz var. Bu grupta kimliği belirsiz kişilerin dairelerimde kalıp insanlara rahatsız verdiklerine dair beyanlar ve şikayetler var. Şu anda ben dairelerimden bir tanesini sadece polisi arayarak geri alabildim ve kiraya verdim. Allah ondan razı olsun. Onların getirdikleri kişileri bilmiyoruz. Kontrat yapma hakları yok ve yapmıyorlar. Kaçak elektrik kullanıyorlar. Suya gelirsek İSKİ’ye sahte bir kontrat sunuyorlar. Feriköy İSKİ Müdürlüğü’ne gittiğimde adımın geçmediği sahte bir kontrat ile karşılaştım. 2021’den biri 3 dairem kirada başkası kirayı alıyor ve ben mağdurum ve yargıdan başka sığınacak bir yerim yok.” diye konuştu.