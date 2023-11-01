Şişli’de bulunan 42 katlı Torun Center isimli gökdelende yangın çıktı. Binanın inşaat halindeki bölümünün dış cephesinden alevler yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki 42 katlı Torun Center’ın inşaat halindeki bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın 20. katında çıkan yangın 25. kata doğru devam etti. İddiaya göre saat 07.00’de başlayan yangın binanın inşaat halindeki bölümünde bulunan kabloların yanmasından dolayı çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın dış cephesinde meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın çıktığı sırada iş yerine gelen Barkın Turan, “Yangının nasıl çıktığını anlamadık. Ben de alt blokta çalışıyorum. İş yerine geldim, girmeyin dediler” dedi.

Yangın çıktığı esnada iş yerinde kahvaltı yapan Can Günay, “Yangın çıktığında biz yan bloktaydık. Orada kahvaltı yaparken küçük bir kıvılcım gördük. Biz her ihtimale karşı binayı boşalttık. Herhalde yeni inşaata başlayacaklardı. İnşaatta çıkan küçük bir kıvılcımdan mı olup olmadığını bilmiyoruz tabi” diye konuştu.