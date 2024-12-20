Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 20 metreye kadar düştü. Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve bir birinden ilginç vadilerde sis, farklı güzelliği ortaya çıkardı. O güzellik dron ile havadan görüntülendi.

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde oluşan sis turistler için farklı bir görsel şölen oluşturdu. Sisler içinde kaybolan Uçhisar Kalesi ve peribacaları dron ile havadan görüntülendi.

Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlere her mevsim farklı manzara sunan Kapadokya’da bugün de sis etkili oldu. Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesi ve çevresinde etkili olan sis, bölgeyi gelen yerli ve yabancı turistler için de farklı bir görsel şölen sundu.

Balon turları da iptal edildi

Kapadokya’da bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava nedeniyle sıcak hava balon turları da iptal edildi. Bölgede oluşan sis dolayısıyla iptal edilen Sıcak Hava Balon turları, turistlerin Kapadokya’da bulunan vadileri peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatını da iptal etmiş oldu. Bölgedeki sıcak hava balon uçuşları, hava şartlarının elverişli olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezi tarafından verilen izin ile gerçekleşebiliyor. Çinli turistlerden Xiqi Chen yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemize göre çok farklı. Burada hava pekiyi değil, bu nedenle balonlara binemedik. Bu nedenle zamanım olursa buraya tekrar gelmek ve bu deneyimi yaşamak isterim” dedi.

Bir başka Çinli turist Yülu Liu da açıklamasında; “Her yer çok güzel ve farklı. Kapadokya’yı çok seviyorum. Her yerini gezmek ve görmek istiyorum. Bu gün havanın sisli olmasına rağmen her gittiğimiz yer çok güzel görünüyor. Bu gün balonlar ile uçmak istedik ancak hava buna müsaade etmedi. Bir dahaki sefere mutlaka uçacağım” ifadelerini kullandı.