Konya’nın Kulu ilçesinde sisli havada kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde sisli havada kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Güven I. idaresindeki 42 DF 358 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, sisli havda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mehmet İ. (62), Özlem İ. (42) ve Çetin A. (42) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.