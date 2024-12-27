Şişli Belediyesi; ‘Gezici Kent Lokantası’ ve ‘Gezici Kent Kafe’nin ardından şimdi de ‘Gezici Kent Market’ projesini hayata geçirdi. Temel gıdadan temizlik malzemesine kadar çok sayıda ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Her hafta farklı rotalarda Şişli’yi dolaşacak olan Gezici Kent Market’in açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Şişli’de her bir vatandaşımız en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşacak” dedi.

Şişli Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini daha katarak, ‘Gezici Kent Market’ projesini halkın hizmetine açtı. Temel gıdadan hijyen malzemesine kadar birçok kaliteli ürün; uygun fiyata satışa sunuldu. Yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgisi ilk günden yoğun oldu. Gezici Kent Market her hafta farklı rotalarda Şişli’yi dolaşacak. Alışverişlerde nakit para geçerli olmayacak, vatandaşlar sadece kredi kartı ile alışveriş yapabilecek. Açılışın ardından alışveriş yapan bazı vatandaşlar fiyatları uygun bulduklarını ve hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

‘’Temel gıdalardan hijyen malzemelerine kadar tüm ürünleri en uygun fiyata satma hedefimiz var’’

Gezici Kent Market aracı içerisinde açıklamalarda bulunan Başkan Şahan, ‘’Burada temel ihtiyaçların hijyenden gıda malzemesine kadar olan tüm ürünleri en uygun fiyata satma hedefimiz var ve satacağız. Ürün skalamızı bir veriyle tespit ettik. Yani bir hanede en temel ihtiyaçların hijyenden mutfağa kadar olan tüm ürünleri araştırdık. Biz bu hizmete devam edeceğiz. Artırarak devam edeceğiz. Kaliteden ödün vermeyeceğiz’’ dedi.

"Vatandaşlar her üründen yalnızca bir adet alabilecek"

Proje kapsamında daha çok vatandaşa ulaşabilmek için Gezici Kent Market’e kural koyduklarını belirten Başkan Şahan, ’’Daha çok mutfağa dokunmamız daha çok haneye ulaşabilmemiz için vatandaşlarımız her üründen yalnızca bir adet alabilecek. Bu hem adalet ve eşitliği sağlamamız adına hem de hedeflerimize ulaşmamız açısından çok önemli’’ diye konuştu.

Şahan, belediye olarak Şişli’deki dar gelirli vatandaşlara özellikle kış aylarında yardımcı olmak adına hem gıda yardımı hem de ısınma maliyetlerini karşılamak için bazı projeler üzerinde çalıştıklarının bilgisini verdi.