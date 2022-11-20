Bolu’nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis dron ile havadan da görüntülendi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis dron ile havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Mudurnu’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kent merkezinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Yoğun sis sebebiyle ilçedeki bazı bölgeler sis bulutunun içinde kaldı. Etkili olan sis dron ile havadan da görüntülendi.