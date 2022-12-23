Yozgat’ta İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok halinde en uzun ormanına sahip bölgesi olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde sis etkili oldu.

Yozgat’ta İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok halinde en uzun ormanına sahip bölgesi olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde sis etkili oldu.

İlçede dağların ve ormanlık alanın üzerini sis tabakası kapladı. Dağların üzerine çökerek adeta denizi andıran sis tabakası, drone ile görüntülendi. Sis sırasında ağaçların dallarında oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu. İki bin 100 rakımlı Nalbant yaylası ve Göndelen vadisi sis bulutlarının içinde kaldı.

Son günlerde soğuk hava dalgasının hakim olduğu Yozgat merkezde de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Yoğun sis nedeni ile zaman zaman sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesi de sabah saatlerinde 20 metreye kadar düştü.

Sürücü Rabia Aksu, “Birkaç gündür hava böyle devam ediyor. Sisten dolayı trafik bayağı kilitlendi ve ilerlemekte zorlanıyoruz. Sis farları sayesinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yoğun sis var, görüş mesafesi bayağı daraldı” dedi.