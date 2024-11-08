Sürekli şişkinlik, mide problemleri ve karın ağrısı gibi belirtiler, yumurtalık kistlerinin erken sinyalleri olabilir. Prof. Dr. Selahattin Kumru, düzenli kontrollerin ve belirtileri ciddiye almanın, yumurtalık kistlerinin yol açabileceği riskleri azaltmada önemli olduğunu vurguladı. Kumru, “Belirtileri görmezden gelmeyin ve mutlaka düzenli kontrol yaptırın” dedi.

Kadınlarda en sık karşılaşılan jinekolojik sorunlardan biri olan yumurtalık kistleri, çoğu zaman belirti vermeden büyüyor, kimi zaman ise ağrı, şişkinlik gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, belirtilerin, kistin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebildiğini belirtti.

“Mutlaka düzenli kontrol yaptırın”

Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Bazen bağırsaklar tutulduğu zaman ağrılı dışkılama olabilir. İdrar yapmada sıkıntı görülebilir. Pelvik bölge adı verilen leğen kemiği bölgesindeki organlarla ilgili farklı şikayetler ortaya çıkabilirken, gebe kalamama şikayeti de söz konusu olabilir. Bunun yanında uzun süre devam eden kasık ağrıları da çok sık görülmektedir. Menopoz dönemi tümör kistlerinde ise karın şişliği, bölgedeki organlara baskı nedeniyle sık idrara gitmek, kabızlık şikayetleri, bazen ’postmenopozal’ adı verilen menopozda vajinal kanama başlangıcı, karın ağrısı gibi şikayetler özellikle büyük boyutlu tümörlerde menopoz döneminde karşılaşılan semptomlardır. Bunların yanında hiç belirti vermeyen rutin kontrollerde tesadüfen saptanan kistler de olabilmektedir. Bu nedenle belirtileri görmezden gelmeyin ve mutlaka düzenli kontrol yaptırın” dedi.

“Kistler depresyona neden olabilir”

Kistin büyüdükçe, özellikle hormon salgılayan türlerin vücutta hormonal dengesizliklere neden olabileceğini belirten Selahattin Kumru, şöyle devam etti:

“Örneğin, östrojen ya da progesteron seviyelerinde ani dalgalanmalar ruh hali, enerji seviyesi ve adet döngüsünde değişikliklere yol açabiliyor. Bazı kadınlar, kist nedeniyle depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlarla da karşı karşıya kalabiliyor. Yumurtalık kistlerinin tedavisi, kistin türüne, boyutuna ve belirtilere göre belirlenir. Bazı kistlerde cerrahi müdahale gerekebilir. Hormon dengesizliklerine bağlı gelişen kistlerde doğum kontrol hapları veya hormon düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. Ancak mutlaka hekim takibi gereklidir.”

“Bedende değişikliği fark etmek, tedavi sürecini olumlu etkiliyor”

Prof. Dr. Selahattin Kumru, düzenli jinekolojik kontrollerin, kadın sağlığını korumada kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Yumurtalık kistleri gibi belirtileri göz ardı edilen durumlar, bu kontroller sayesinde erken dönemde teşhis edilebilir. Kadınların bedenlerindeki değişimleri fark etmeleri, erken tanı ve tedavi sürecini olumlu etkiler; kistler genellikle belirti vermeden büyür, ancak bazı semptomlar kistlerin tespiti için ipucu olabilir" dedi.

Kumru, düzenli kontrollerin ve belirtileri ciddiye almanın, yumurtalık kistlerinin yol açabileceği riskleri azaltmada önemli olduğunu vurguladı.