Manisa’da sabah saatlerinde yoğun olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düşerken sisin içinde kaybolan kent havadan görüntülendi.

Manisa’da sabah saatlerinde yoğun olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düşerken sisin içinde kaybolan kent havadan görüntülendi.

Manisa’da sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 2 metreye kadar düştüğü kentte sabah işe giden vatandaşlar trafikte güçlükle ilerledi. Hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşatan sis nedeniyle kent kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilirken, yoğun sis havadan görüntülendi.