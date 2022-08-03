Şişecam’ın ilk yarıyıl net satışları 40,2 Milyar TL seviyesine yükseldiİSTANBUL (İGFA) - Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın konsolide net satışları 2022 yılının ilk yarısında 40,2 Milyar TL seviyesine ulaştı.

Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde %62 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 2,8 Milyar TL, ihracatı ise 478 Milyon dolar oldu.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 2022 yılının ilk yarısı dünyanın makro ekonomik ve jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı, yüksek enflasyon, artan maliyetler ve tedarik zincirine bağlı sorunların iş yapış şekillerini değiştirmeye devam ettiği, küresel ölçekte zorlu bir dönem olduğunu belirterek, "Cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu Şişecam ise tüm faaliyetlerini ve fonksiyonlarını kapsayan büyük dönüşüm hamlesiyle geliştirdiği uyumlanma kabiliyeti, köklü deneyimi, güçlü risk yönetim kasları ve isabetli yatırım kararları ile büyüme yolculuğunu kesintisiz sürdürdü. Yılın ilk 6 ayında yıl sonu için belirlediğimiz hedeflere bir adım daha yaklaşarak hissedarlarımız için değer yaratırken döviz bazlı gelirlerimizin de olumlu etkisiyle girdi verdiğimiz sektörlerin ve ülkemizin büyümesine katkı sağladık. Önümüzdeki dönemde de ortak akılla yönettiğimiz iş süreçlerimiz ve planlarımız ile üretmeye ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.