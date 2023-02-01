Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sincik-Kahta karayolunda görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sisin yaşandığı Sincik ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.