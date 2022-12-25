Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece 3-4, gündüz ise 14 derece seyrettiği Muğla’da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde ve çevre yolunda sisli hava hekim.

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Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşarken, Menteşe şehir içi ve çevre yolunda hafta sonu olması nedeniyle trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle olumsuzluk yaşanmadı.