Bilecik’te dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de tüm kentti etkisi altına alan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bilecik’te dün gece başlayan sis, kısa sürede etkisini artırarak tüm şehri etkisi altına aldı. Bilecikliler sabah göz gözü görmeyen sis nedeniyle hayrete düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden trafik ekipleri yoğun bölgelerde duyarlı oldular.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte özelikle köy yolları ve karayollarında trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi.